Сотрудница банка похищала деньги со счетов пенсионеров

Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнюю москвичку, работающую в банке.

Поводом для задержания стали результаты проверки, в ходе которой выяснилось, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заходила в личные кабинеты клиентов, как правило, пенсионеров, и переводила на свой счет небольшие суммы.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших от действий злоумышленницы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".