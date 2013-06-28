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28 июня 2013, 16:53

Происшествия

Сотрудница банка похищала деньги со счетов пенсионеров

Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнюю москвичку, работающую в банке.

Поводом для задержания стали результаты проверки, в ходе которой выяснилось, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заходила в личные кабинеты клиентов, как правило, пенсионеров, и переводила на свой счет небольшие суммы.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших от действий злоумышленницы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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