28 июня 2013, 16:53Происшествия
Сотрудница банка похищала деньги со счетов пенсионеров
Полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 25-летнюю москвичку, работающую в банке.
Поводом для задержания стали результаты проверки, в ходе которой выяснилось, что подозреваемая, используя свое служебное положение, заходила в личные кабинеты клиентов, как правило, пенсионеров, и переводила на свой счет небольшие суммы.
В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших от действий злоумышленницы.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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