Пенсионерам, прожившим в Москве недолго, не дадут столичную надбавку

Ценз на получение региональной надбавки к пенсии будет введен в столице с 1 января 2013 года. Чтобы получить такую пенсионную надбавку, необходимо прожить и проработать в столице не менее 10 лет.

Однако, по информации агентства "Интерфакс", это правило будет распространяться лишь на граждан, которые заявят о получении пенсии после нового года. "Все те, кто сейчас получил право <на региональную надбавку к пенсии>, будут им пользоваться", - объяснил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

По мнению заместителя мэра столицы Леонида Печатникова, такая мера должна защитить права коренных москвичей. Он привел в пример случаи, когда пожилые люди из регионов переезжают к своим столичным родственникам. Согласно нынешним правилам, они тут же получают московскую надбавку.

"Так как и цены в Москве соответствующие, и прожиточный минимум выше, решено, что пенсионерам, которые прекращают работать, и лишаются других источников дохода, Москва доплачивает деньги до определенного уровня – сегодня это 12 тысяч рублей. Средняя доплата 4,5 тыс рублей. Такого нет ни в одном регионе, и эта доплата в других регионах кажется невероятно большими деньгами. В связи с этим возникают проблемы. Мы являемся заложниками механизма, когда в Москву шли за всем", - отметил Печатников.

Кроме того, заммэра отметил, что единый городской социальный стандарт для пенсионеров в Москве в 2013 году повышаться не будет. По данным ИТАР-ТАСС, он останется на уровне 12 тысяч рублей.

"У нас уже было заложено выше коэффициента инфляции. Мы уже опередили инфляцию, так же как и по многим нашим заработным платам", – отметил Печатников.