В Дорогомилове изменен график выдачи пенсий и социальных выплат

В столичном районе Дорогомилово изменен график выдачи городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат через отделения почтовой связи. Информация об этом появилась на официальном сайте управы района Филевский парк.

Последний день доставки социальных выплат перенесен на 17 апреля. Деньги можно будет получить со 2 по 15 апреля по установленному графику, 16 апреля – за 16 и 17 число этого месяца, 17 апреля – за 18, 19 и 20 апреля.

В случае если в день доставки соцвыплат получателя не будет дома, деньги ему выдадут в отделении почтовой связи, уточнили в управе.