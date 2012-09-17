Три перехватывающие парковки появятся в СЗАО до конца года

На въезде в Москву по Пятницкому и Ленинградскому шоссе до конца 2012 года появятся три перехватывающие парковки, которые будут расположены в шаговой доступности от станций метрополитена.

Парковки появятся у станций метро "Пятницкое шоссе", "Волоколамская" и "Войковская", сообщили в префектуре Северо-Западного округа.

В Москве уже введены в эксплуатацию пять перехватывающих парковок, расположенных возле станций метро "Аннино", "Славянский бульвар", "Строгино", "Бульвар Дмитрия Донского" и "Зябликово".

При этом плата за стоянку автомобиля в период с 6.00 до 21.30, в случае совершения не менее двух поездок на метро, не взимается.

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