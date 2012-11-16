Паркинг на 3,8 тысячи автомобилей в "Москва-Сити" построят к 2015 году

В 2015 году завершится строительство многофункционального комплекса с наземно-подземным паркингом на участке № 16б ММДЦ "Москва-Сити". Общая площадь объекта составит 146,9 тыс. кв. метров, информирует пресс-служба комитета государственного строительного надзора столицы.

"На уровне первого этажа предусмотрены три основных въезда/выезда - со стороны 1-го Красногвардейского проезда, Северного въезда в центральное ядро «Москва-Сити», а также с внутреннего проезда между офисным зданием на участке 16а и зданием паркинга. Первые два въезда будут иметь по две полосы движения, третий - три полосы", - говорится в сообщении.

Кроме того, на уровне второго этажа запроектирован дополнительный въезд и выезд с эстакады 1-го Красногвардейского проезда.

Всего на десяти надземных и пяти подземных этажах разместится 3798 машиномест. В здании предусмотрены мойка автомобилей, пункт охраны, технические помещения и 14 пассажирских лифтов, добавили в ведомстве.

Ссылки по теме Комитет государственного строительного надзора города Москвы

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