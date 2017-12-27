Тюбинг-парк откроется в "Музеоне" 29 декабря

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Тюбинг-парк откроется на Крымской набережной в парке искусств "Музеон" 29 декабря. Он расположен на месте сухого фонтана, напротив деревянной террасы, а покататься там можно будет до начала весны. Об этом сообщает пресс-служба парка Горького.
Отмечается, что тюбинговая горка в "Музеоне" войдет в число самых больших в столице. Ее высота составляет 6,5 метра. Со стартовой площадки посетители парка смогут полюбоваться видом на городской центр, чтобы затем с ветерком спуститься на ватрушке по 80-метровому скату. В тюбинг-парке будет в общей сложности семь скатов, причем комплекс оборудовали ленточным подъемником.
Как пояснили в пресс-службе, металлическая поверхность скатов покрыта снегом, что обеспечивает хорошее скольжение. Покататься в парке смогут как взрослые, так и маленькие любители тюбинга в возрасте от семи лет, ведь для них предусмотрен тюб подходящего размера. Его выдадут вместе с билетом.
Тюбинг-парк в "Музеоне" будет работать без выходных, причем по пятницам, выходным и праздничным дням часы работы решили продлить до полуночи.
Ранее сообщалось, что крупнейший в столице комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ. Тюбинговую горку "Ракета" построили перед павильоном "Космос". Уточняется, что у горки два склона – 20 и 12 метров высотой.
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