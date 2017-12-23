Крупнейший в Москве комплекс тюбинговых горок открылся на ВДНХ

23 декабря, 16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел комплекс тюбинговых горок "Ракета" на ВДНХ.
"ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире. Сейчас открыта самая большая тюбинговая горка, и не только в Москве, но и наверное самая большая горка в мире. Замечательный объект, который позволит ВДНХ жить не только летом, но и зимой",– отметил градоначальник.
Тюбинговую горку "Ракета" построили перед павильоном "Космос" вокруг макета ракетоносителя "Восток-1". У горки два склона – 20 и 12 метров высотой. Также в тюбинговом парке есть фудкорт и работает рождественская ярмарка. Отличительной чертой горки является то, что он может работать и в сильные морозы, и в оттепель.
Собянин также отметил, что в 2017 году ВДНХ была крупнейшей реставрационной площадкой столицы – работы охватили комплекс фонтанов и 37 исторических павильонов. Также проводилась комплексная реконструкция инженерных коммуникаций, очистка прудов, ландшафтные работы, строительство современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек.
Ранее самой большой тюбинговой горкой считалась конструкция в парке "Сокольники". Ее протяженность составляет 200 метров, а высота – 12 метров. Она также является всепогодной, а кататься на ней можно на "ватрушке" с пластиковым дном. Такой тюбинг входит в стоимость билета.
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