Около 25 километров нетающих лыжней и тюбинговые горки появятся в парках столицы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Почти 25 килиметров всепогодных лыжных трасс проложат в семи столичных парках культуры грядущей зимой. Посетители 16 зон отдыха также смогут покататься на тюбинговых горках. Таких аттракционов будет 22, в Парке Горького на склоне будет 12 полос.

Общая протяженность всех лыжных трасс в столичных парках составит 177 километров. По зонам отдыха проложат 67 маршрутов, восемь из них – всепогодные – не таят при небольшой плюсовой температуре. Трасса в парке 850-летия Москвы длиной в 5,4 километра станет самой длинной в столице. В Парке Горького (на озелененной территории МГУ) и в парке Олимпийской Деревни длина каждой лыжни составит пять километров.

Еще две нетающие трассы откроют в парке "Сокольники", по одной – в "Северном Тушино", парке имени Артема Боровика и парке 60-летия Октября.

"Прокладывать всепогодные лыжные трассы в парках начнут, как только появится устойчивый снежный покров. Для этого будут использовать искусственный снег: он намного плотнее натурального, поэтому медленнее тает, – цитирует пресс-службу Мосгорпарка портал мэра и правительства Москвы – Трассы подготовят с помощью специальной техники – ратрака. Его используют при утрамбовке покрова на профессиональных горнолыжных склонах. Благодаря такому способу укладки поверх настоящего снега создается утолщенная подушка из искусственного снега, которому не страшны легкие перепады температуры".

Самая большая тюбинговая горка уже работает в парке "Сокольники". Ее протяженность составляет 200 метров, а высота — 12 метров. Она также является всепогодной, а кататься на ней можно на "ватрушке" с пластиковым дном. Такой тюбинг входит в стоимость билета.

Горку не будут демонтировать по окончанию зимы. С наступлением тепла с нее можно будет спуститься на специальных летних "ледянках" из пластика. Горка работает ежедневно с 11:00 до 22:00, один сеанс катания длится 45 минут. На аттракцион не пускают детей до семи лет, а школьники до 12 лет катаются только со взрослыми.

После установления стабильно низкой температуры в 16 столичных парках также появятся горки для катания. Спуски протяженностью 100 и 60 метров появятся в парке "Кузьминки". А в Парке Горького будет работать 12-полосная тюбинговая горка. Два склона будут иметь длину по 50 метров – по одному для детей и взрослых. Вход на горку платный. Гости парка смогут взять "ватрушки" напрокат. Еще одна горка со спусками по шесть и 12 метров появится в "Музеоне".

Еще в пяти парках зимой пройдут регулярные уроки скандинавской ходьбы. Попасть на занятия можно в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, парке Артема Боровика и 850-летия Октября.

В зимнем сезоне 2017/2018 года в парках будут работать 113 пунктов проката спортивного инвентаря и 45 катков, на 16 из которых можно кататься бесплатно. Цены на посещение платных катков в парках в этом сезоне не превысят 300 рублей. Прокат коньков будет стоить не больше 250 рублей.

С 18 ноября в столице начали работать восемь катков с искусственным льдом. В Парке Горького лед открыли для горожан 23 ноября. Площадь катка увеличилась на тысячу квадратных метров.

Список парков со всепогодной лыжней и горками, а также подробное расписание уроков по скандинавской ходьбе можно посмотреть здесь.