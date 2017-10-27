27 октября 2017, 09:12Город
Праздник осени отметят в "Зарядье" 28 октября
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Праздник осени состоится в парке "Зарядье" в субботу, 28 октября. Гости смогут посетить бесплатные выставки, концерты и мастер-классы.
В вестибюле "Медиацентра" можно будет полюбоваться фотовыставкой осенних пейзажей из разных уголков России и мира. В павильоне "Заповедное посольство" любой желающий сможет научиться создавать украшения и игрушки из природных материалов. А в лектории студенты театральных вузов зачитают стихотворения великих русских поэтов, посвященных осени, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В 14:00 в "Медиацентре" начнется концерт живой музыки. Прозвучат классически произведения Вивальди, Моцарта, Баха, а также хиты мировой эстрады – композиции The Beatles, ABBA и Depeche Mode.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан присоединиться к осеннему празднику в "Зарядье".