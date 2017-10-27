Праздник осени отметят в "Зарядье" 28 октября

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Праздник осени состоится в парке "Зарядье" в субботу, 28 октября. Гости смогут посетить бесплатные выставки, концерты и мастер-классы.

В вестибюле "Медиацентра" можно будет полюбоваться фотовыставкой осенних пейзажей из разных уголков России и мира. В павильоне "Заповедное посольство" любой желающий сможет научиться создавать украшения и игрушки из природных материалов. А в лектории студенты театральных вузов зачитают стихотворения великих русских поэтов, посвященных осени, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 14:00 в "Медиацентре" начнется концерт живой музыки. Прозвучат классически произведения Вивальди, Моцарта, Баха, а также хиты мировой эстрады – композиции The Beatles, ABBA и Depeche Mode.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан присоединиться к осеннему празднику в "Зарядье".