Стереокаток открыли в парке Горького

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Парке Горького открылся стереокаток. Главным украшения катка является 10-метровый светодинамический куб, установленный в чаше фонтана.

В этом году каток стал больше на 1 тысячу квадратных метров. Единовременно на лед могут выйти около 6 тысяч человек. Украшен каток в стиле "стерео".

Прямую трансляцию с открытия можно было смотреть на портале Москва 24.

В Москве начали заливать 191 каток с искусственным льдом. Специальные установки будут намораживать лед пять дней. Все катки оборудуют освещением, раздевалками, точками питания, туалетами, медпунктами и пунктами проката.