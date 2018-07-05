Италия стала ближе. Фестиваль "Привет, Апулия!" открылся в саду "Эрмитаж"

Фото: ТАСС/Rolf Haid

Международный фестиваль "Привет, Апулия!" открылся в столичном саду "Эрмитаж". Он посвящен запуску первого прямого авиарейса между Бари и Москвой.

На церемонии открытия вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский назвал фестиваль "очень знаменательным событием", напомнив, что в Бари хранятся мощи святого Николая Мирликийского, известного в России как Николай Угодник. "Для всех православных россиян это очень важный святой", – отметил вице-спикер, добавив, что теперь у россиян появилась возможность добраться до Бари прямым рейсом.

Кроме того, с приветственным словом к гостям фестиваля обратилась асессор по экономическому развитию культуры и туризма Апулии Лоредана Капоне.

"Мы хотели рассказать вам, что в Апулии есть не только море и солнце, но и объекты культуры, которым вам было бы интересно увидеть", – цитирует ее Агентство "Москва". По ее словам, в рамках фестиваля москвичей познакомят с фольклорными традициями региона. В саду "Эрмитаж" можно будет посмотреть фильмы и принять участие в перфомансах апулийских актеров.

Для посетителей фестиваля также подготовили разнообразные мастер-классы, выставки и лекции, ярмарку итальянских продуктов и сувениров. А на главной площадке выступят итальянские поп-группы.

Фестиваль "Привет, Апулия!" будет проходить с 5 по 7 июля в саду "Эрмитаж", Парке Горького и парке искусств "Музеон".