Новый пешеходный мост начнут строить в Московском зоопарке в 2018 году

4 января, 23:28
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пешеходный мост в столичном зоопарке начнут строить в 2018 году, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"Новый мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой. Доступ на новый переход будет осуществляться по пандусам, для маломобильных групп населения оборудуют пассажирские лифты", – пириводятся в сообщении слова руководителя ведомства Андрея Бочкарева.
Отмечается, что существующий мост не справляется с потоком посетителей в активный сезон работы зоопарка. В выходные и праздничные дни, когда число гостей возрастает до 60 тысяч человек.
Помимо моста в зоосаде планируется возвести новый вход со стороны станции метро "Баррикадная" и отремонтировать павильон "Ластоногие", добавил Бочкарев.
О строительстве нового моста в Московском зоопарке сообщалось в 2017 году. Отмечалось, что конструкция будет выполнена в белых тонах и оформлена в ажурном стиле. Новый мост из металла по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну.
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