В "Сокольниках" пройдет фестиваль британской кульутры Thank you, Leto

Фото: 2do2go.ru

В эти выходные, 17 и 18 августа, в парке "Сокольники" пройдет фестиваль британской культуры Thank you, Leto. Солнечная поляна на два дня превратится в уголок Великобритании.

Гостей ждут просмотры английских кинофильмов, концерты на открытом воздухе, уроки английского языка и пикник с традиционными английскими угощениями.

Кроме того, для детей и взрослых будут проводиться подвижные игры.