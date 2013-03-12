Памятник Галине Вишневской установят у Центра оперного пения

Памятник великой певице Галине Вишневской будет установлен в Москве на Остоженке рядом с Центром оперного пения, который она возглавляла в течение десяти лет.

Памятник будет создан за счет внебюджетных средств, сообщает "Интерфакс"

Предложение об установке памятника певице внес советник президента России Владимир Толстой. Решение об этом было единогласно принято на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Сообщается, что все работы по созданию и установке памятника будет финансировать Фонд Мстислава Растроповича, затем памятник будет передан в дар городу.

Напомним, что 7 марта Владимир Толстой предложил установить в Москве памятники Вишневской, а также автору гимнов СССР и России Сергею Михалкову.