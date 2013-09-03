Полиция проверяет информацию об осквернении памятников агитматериалами

Московская полиция начала проверку по факту осквернения памятников сторонниками одного из кандидатов в мэры. Об этом в правоохранительные органы заявили недовольные горожане.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, вплоть до уголовного преследования.

О каком именно кандидате идет речь, в полиции не уточнили. Однако накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что на памятниках Юрию Никулину, Евгению Леонову, Владимиру Высоцкому, Александру Пушкину появились агитационные материалы Алексея Навального.