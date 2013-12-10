Дополнительные поезда будут останавливаться на платформе "Левобережье"

На платформе "Левобережье" в подмосковных Химках назначены дополнительные остановки пригородным поездам сообщением Москва – Крюково и Москва – Тверь, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

Согласно сообщению, с 10 декабря на станции будут останавливаться поезда до Москвы в 17.52 по рабочим дням и в 19.25. Кроме того, в 9.20 по рабочим дням и в 21.13 будет посадка на "Крюково", а в 19.25 - до Твери.

"Дополнительные остановки на платформе "Левобережная" в подмосковных Химках назначены для улучшения качества обслуживания пассажиров. Мы внимательно анализируем обращения наших пассажиров и всегда идем навстречу разумным пожеланиям и рациональным предложениям", - заявил глава подмосковного Минтранса Александр Зайцев.

С информацией об изменении расписания движения можно ознакомиться на станциях, электричках, в интернете или позвонив в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по бесплатному телефону 8-800-775-00-00.