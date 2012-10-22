В квартире "телефонного террориста" обнаружен арсенал старого оружия

В отношении пьяного "телефонного террориста", в квартире которого полицейские обнаружили и изъяли фрагменты оружия времен войны и боеприпасы, возбуждено уголовное дело.

У мужчины были найдены минометная немецкая мина со взрывателем; две немецкие противопехотные мины; 26 патронов калибра 5,6 мм; 19 патронов калибра 5,45 мм и 84 патрона калибра 7,62 мм; фрагмент тротиловой шашки от немецкой мины; граната Ф-1 без запала; граната РГД-33 времен Великой отечественной войны без запала и снаряд без взрывателя калибра 76 мм, уточняет "Интерфакс".

Эксперты признали данные боеприпасы годными к использованию.

Напомним, 19 октября около 15:00 в полицию позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва на улице Гончарова, дом 1/6. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов выявили квартиру, откуда был совершен звонок, и задержали там мужчину в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире полицейские и обнаружили арсенал старого оружия.