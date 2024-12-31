ГИБДД: водителям нужно заменить права, срок действия которых истек в 2022 году

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Россиянам необходимо заменить водительские права, срок действия которых завершился в 2022 году и был потом продлен на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водителям нужно будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и обратиться в Госавтоинспекцию за новым удостоверением.

Автоматическое же продление прав распространяется лишь на территории РФ, уточнили в пресс-службе. Поэтому водители, которые планируют выехать за пределы России, должны будут заменить водительские права, у которых истек срок действия, в любом случае.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что решение продлить истекающие в 2022 или 2023 году водительские права было направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.

Член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник, в свою очередь, отмечал, что оно также позволит россиянам сэкономить деньги в непростых условиях. По его мнению, в целом срок действия водительских документов следует увеличить.

