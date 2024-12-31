Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции (МКС). Видео было опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Без сомнения, для каждого жителя нашей большой страны это самый теплый, душевный и семейный праздник в году. И в этот день мы желаем всем вам счастья, здоровья и успеха", – сообщил Овчинин.

Иван Вагнер призвал провести предстоящий праздник в кругу семьи и близких друзей. В свою очередь, Горбунов пожелал соотечественникам мира, процветания и благополучия.

Дед Мороз ранее поздравил российских космонавтов на Международной космической станции с наступающим Новым годом. Волшебник посетил Центр управления полетами, чтобы созвониться с российским экипажем на МКС.

В свою очередь, космонавты пообещали ему наблюдать из космоса за Московской усадьбой, где в новогоднюю ночь пройдет большой и самый сказочный праздник.