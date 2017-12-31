Самую большую оранжерею откроют для посетителей в "Царицыно" в новогоднюю ночь

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самая большая оранжерея будет открыта в новогоднюю ночь в музее-заповеднике "Царицыно". Все желающие смогут попасть в Первый оранжерейный комплекс совершенно бесплатно до 3:00, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Представители парка рассказали, что именно в этом комплексе экологи традиционно "выгоняют" к праздникам весенние первоцветы – крокусы, тюльпаны и нарциссы. "В те же часы бесплатно будет работать тюбинговая трасса рядом с Большим мостом через овраг", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Отмечается также, что в "Царицыно" 31 декабря запланирован праздничный концерт, который закончится в 3:00. Парк станет одной из точек в городе, где 1 января запустят фейерверк.

Ранее сообщалось, что во всех столичных парках уже стартовала праздничная программа. Организаторы обещают веселье на любой вкус на 22 площадках.

Отельный концерт пройдет на Тверской площади, где сейчас собираются горожане. Мероприятия там посетил Сергей Собянин, поздравивший горожан с наступающим праздником.

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