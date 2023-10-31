В Госдуму внесут законопроект о регулировании сферы креативных индустрий

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Группа сенаторов и депутатов подготовила законопроект об упорядочивании сферы креативных индустрий в России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как пояснил изданию автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, подобной инициативой депутаты планируют вывести сферу из тени: определить ее и обозначить участников.

"У нас, к сожалению, большой отток за рубеж людей творческих профессий. Принятие законопроекта могло бы стать для них сигналом: у нас теперь все цивилизованно – возвращайтесь!" – сказал парламентарий.

По словам автора законопроекта, к креативной индустрии можно отнести блогеров, например, работающих на площадке "Дзен". В их числе также могут оказаться музыканты, дизайнеры, разработчики игр и другие.

Принятие законопроекта, по словам Кравченко, позволит решить вопросы с кредитованием на производство творческих продуктов, а также с защитой интеллектуальной собственности. Инициативой также предлагается определить уполномоченный контролирующий орган для сферы.

До этого сообщалось, что только в Москве в сфере креативных индустрий работают 106,5 тысячи организаций. Поддержку им оказывает Агентство креативных индустрий (АКИ). В частности, оно создает инфраструктуру для развития творчества путем создания шести креативных пространств.



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