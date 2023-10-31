Психологи рассказали, как школьникам адаптироваться к учебе после каникул

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Для быстрой адаптации после каникул детям нужно соблюдать режим дня и оставить ежедневные занятия по учебе. Об этом заявили детский психолог Светлана Клюваева и детский психолог-педагог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова, передает RT.

Клюваева считает, что за неделю школьники не успевают выйти из режима, поэтому довольно быстро возвращаются в учебный процесс. Однако родителям нужно помогать ребенку в соблюдении режима дня, следить, чтобы он ложился и просыпался не слишком поздно, сказала она. Также эксперт добавила, что чем больше жизнь ребенка связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психологической стабильности, объяснила психолог.

Дугенцова поддержала коллегу и подтвердила, что режим ребенка можно сдвигать максимум на один час, чтобы минимизировать стресс. Ведь во время каникул родители часто разрешают ребенку делать, что он хочет. Из-за этого потом школьник воспринимает учебу как каторгу. Кроме того, она отметила, что у ребенка каждый день должны быть занятия, связанные с учебой.

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Она уверена, что учеба с 08:00 не приносит сильного дискомфорта младшеклассникам, в отличие от старшеклассников. Это из-за того, что большинство детей до трех лет считаются жаворонками, но по мере взросления многие из них становятся совами.

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