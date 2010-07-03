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Все израильские посольства возобновят работу 1 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского МИД.

"Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра", – сказали в пресс-службе.

Сотрудники ведомства пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны должны найти решение.

Ранее посольство Израиля в Москве временно прекратило свою работу из-за финансовых проблем и разногласий с израильским министерством финансов.

В сообщении дипломатического представительства отмечалось, что Минфин Израиля обязывает дипломатов в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые нарушают "существующий уже несколько десятилетий порядок".

В интервью Times of Israel дипломаты заявили, что их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру.

