Эксперт объяснил, почему туристический поток в Израиль не сократится

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Временное прекращение работы посольства Израиля в России на российских туристах не скажется. Об этом в интервью Москве 24 заявил директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. Он отметил, что Израиль – достаточно востребованная страна среди отечественных туристов.



"Между Россией и Израилем подписано безвизовое соглашение в сфере туризма, поэтому нашим туристам, естественно, получение визы на срок пребывания по туристической поездке не нужно", – сказал эксперт.





Александр Осауленко директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" С точки зрения массового туризма серьезных моментов, последствий мы не ожидаем. А вот то, что касается деловой составляющей, рабочей, там, безусловно.

По мнению Осауленко, сложности могут появиться в консульском обслуживании туристов из Израиля.

"Расклад в другом, здесь, скорее, консульское обслуживание распространяется не только на граждан страны, в которой находится консульство, но и в первую очередь на граждан своей страны, которые приезжают к нам. Но это уже не наша сфера", – заключил эксперт.

Напомним, что находиться в стране без визового разрешения можно не более 90 дней в течение каждого полугодия. Если турист не является гражданином страны, с которой израильское государство поддерживает "безвиз", тогда прохождение иммиграционного контроля в стране без въездного штампа будет невозможно.

Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве временно прекратит свою работу из-за финансовых проблем и разногласий с израильским министерством финансов.

В сообщении дипломатического представительства отмечается, что Минфин Израиля обязывает дипломатов в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые нарушают "существующий уже несколько десятилетий порядок".

Представительства Израиля закрываются и в других странах. Посольство страны на Украине также отказалось работать из-за недостаточного финансирования.

В интервью Times of Israel дипломаты заявили, что их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру.

"Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан. Все, на что у МИДа хватает денег, – это аренда и зарплаты, иногда нам хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки", – рассказал один из дипломатов.

Ранее главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей.



Соболева Илона