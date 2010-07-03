Эксперт объяснил, почему туристический поток в Израиль не сократится

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Временное прекращение работы посольства Израиля в России на российских туристах не скажется. Об этом в интервью Москве 24 заявил директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. Он отметил, что Израиль – достаточно востребованная страна среди отечественных туристов.
"Между Россией и Израилем подписано безвизовое соглашение в сфере туризма, поэтому нашим туристам, естественно, получение визы на срок пребывания по туристической поездке не нужно", – сказал эксперт.
По мнению Осауленко, сложности могут появиться в консульском обслуживании туристов из Израиля.
"Расклад в другом, здесь, скорее, консульское обслуживание распространяется не только на граждан страны, в которой находится консульство, но и в первую очередь на граждан своей страны, которые приезжают к нам. Но это уже не наша сфера", – заключил эксперт.
Напомним, что находиться в стране без визового разрешения можно не более 90 дней в течение каждого полугодия. Если турист не является гражданином страны, с которой израильское государство поддерживает "безвиз", тогда прохождение иммиграционного контроля в стране без въездного штампа будет невозможно.
Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве временно прекратит свою работу из-за финансовых проблем и разногласий с израильским министерством финансов.
В сообщении дипломатического представительства отмечается, что Минфин Израиля обязывает дипломатов в одностороннем порядке соблюдать новые указания, которые нарушают "существующий уже несколько десятилетий порядок".
Представительства Израиля закрываются и в других странах. Посольство страны на Украине также отказалось работать из-за недостаточного финансирования.
В интервью Times of Israel дипломаты заявили, что их недовольство вызвало решение Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру.
"Я посол в Южном Судане. У меня нет денег, чтобы полететь в Южный Судан. Все, на что у МИДа хватает денег, – это аренда и зарплаты, иногда нам хватает на электричество. Но у нас нет денег, чтобы купить новые чернила для принтера. Нет денег на кофе, на поездки", – рассказал один из дипломатов.
Ранее главному бухгалтеру посольства РФ в Израиле и еще двум сотрудникам предъявили обвинение по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей.
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