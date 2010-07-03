Концертный директор Куценко опровергла слухи о миллионном долге актера

Москва 24/Игорь Иванко

Концертный директор актера Гоши Куценко Мила Соловьева опровергла слухи о его многомиллионном долге. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Информация, которая появилась, о том, что Mash написал по поводу старого долга 2015 года, неправда", – сказала Соловьева.

Она подтвердила, что в 2015 году Куценко действительно попал в аварию, но виновником ДТП был водитель другого автомобиля.

Мужчина потребовал у актера более миллиона рублей на компенсацию ущерба, но Куценко удалось доказать свою невиновность в суде.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Гоша Куценко должен налоговой более миллиона рублей. СМИ писали, что на актере уже около пяти лет висит большой долг в базе судебных приставов, а также неуплаченные налоги за авто люкс-класса и недвижимость.