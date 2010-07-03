Первый канал опроверг версию Светлакова о причинах закрытия "Прожекторперисхилтон"

На Первом канале опровергли версию телеведущего Сергея Светлакова о причинах закрытия программы "Прожекторперисхилтон", сообщает РИА Новости.

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что программу закрыли из-за контракта Светлакова с другим вещателем – согласно условиям, начальники телеведущего могли запретить его участие в "Прожекторе".

"Это слишком известная история, чтобы спустя 7 лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ со ссылкой на слова Светлакова сообщали, что "Прожекторперисхилтон" закрылся из-за формата. Он подчеркнул, что какие-то вещи в стране обсуждать телеведущие не могли.

Премьера телевизионно-развлекательной программы "Прожекторперисхилтон" состоялась 17 мая 2008 года. Ее ведущие – Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков – в студии в юмористической форме обсуждали новости, комментировали газетные статьи и высказывания политиков. В каждый выпуск обычно приглашался VIP-гость. Ведущие программы с момента ее выхода на экран не менялись.

Первый канал закрыл программу в 2012 году. Тогда сообщалось, что съемки телепередачи завершены из-за невозможности Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна принимать участие в работе над программой. Двое ведущих продлили контракты с телекомпанией ТНТ, где они участвовали в ряде проектов.

4 марта 2017 года спустя 5 лет "Прожекторперисхилтон" вернулся в эфир. Просуществовал, правда, он недолго – по 23 декабря 2017 года.