Первый канал опроверг версию Светлакова о причинах закрытия "Прожекторперисхилтон"

Фото: instagram.com/ssvetlakov
На Первом канале опровергли версию телеведущего Сергея Светлакова о причинах закрытия программы "Прожекторперисхилтон", сообщает РИА Новости.
В пресс-службе телеканала подчеркнули, что программу закрыли из-за контракта Светлакова с другим вещателем – согласно условиям, начальники телеведущего могли запретить его участие в "Прожекторе".
"Это слишком известная история, чтобы спустя 7 лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, продать билеты на концерт", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ со ссылкой на слова Светлакова сообщали, что "Прожекторперисхилтон" закрылся из-за формата. Он подчеркнул, что какие-то вещи в стране обсуждать телеведущие не могли.
Премьера телевизионно-развлекательной программы "Прожекторперисхилтон" состоялась 17 мая 2008 года. Ее ведущие – Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков – в студии в юмористической форме обсуждали новости, комментировали газетные статьи и высказывания политиков. В каждый выпуск обычно приглашался VIP-гость. Ведущие программы с момента ее выхода на экран не менялись.
Первый канал закрыл программу в 2012 году. Тогда сообщалось, что съемки телепередачи завершены из-за невозможности Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна принимать участие в работе над программой. Двое ведущих продлили контракты с телекомпанией ТНТ, где они участвовали в ряде проектов.
4 марта 2017 года спустя 5 лет "Прожекторперисхилтон" вернулся в эфир. Просуществовал, правда, он недолго – по 23 декабря 2017 года.
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