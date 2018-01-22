Светлаков и Незлобин перейдут с ТНТ на СТС

Фото: ТАСС/Кинокомпания "Централ Партнершип"

Комедийные актеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин покинут телеканал ТНТ и станут эксклюзивными лицами телеканала СТС. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора "СТС медиа" Вячеслава Муругова.

Предполагается, что Светлаков и Незлобин будут участвовать в создании сериалов, развлекательных шоу и, возможно, фильмов. Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию, которая будет заниматься проектами по заказу СТС.

На новом канале артисты начнут работу с лета 2018 года, чтобы успеть закрыть текущие проекты на ТНТ. По словам Муругова, Светлакову и Незлобину придется согласовывать с руководством СТС сотрудничество с другими каналами.

Участие Светлакова в программе "Прожекторперисхилтон" на Первом канале будет обсуждаться "ближе к делу".