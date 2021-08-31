В Москве выявлено 1 162 новых случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице выявили 1 162 новых случая коронавируса. За это время госпитализировали 555 человек, на ИВЛ находятся 305 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.



"В городе выздоровели еще 1 914 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 446 708", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 44 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

В России за прошедшие сутки выявили 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% случаев проходят без клинических проявлений. Всего в России зарегистрировано 6 918 965 случаев COVID-19.

