В РФ хотят лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для пресечения распространения лженауки в России могут запретить свободную лекционную деятельность без обязательной аккредитации. С таким предложением выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.
Соответствующее обращение направлено на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора. Петров отметил, что в России возросла популярность разных курсов и лекций для повышения уровня образования или получения новых специальных знаний.
По его мнению, данное стремление можно приветствовать, если люди пользуется услугами государственных образовательных учреждений либо аккредитованных заведений. Но, добавил Петров, многие россияне обращаются к сомнительным лекторам, которые не имеют каких-либо разрешений и лицензий на осуществление подобной деятельности.
"Прошу вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны", – говорится в его обращении.
Общественный деятель также предлагает помечать специальными предупреждающими сообщениями контент в интернете, который может способствовать распространению лженауки.
Ранее Владимир Путин подписал указ о создании в России межведомственной комиссии по историческому просвещению. Целью комиссии является обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, представителей научно-образовательного и культурного сообществ для предотвращения попыток фальсификации истории, сохранения исторической правды и развития соответствующей просветительской деятельности.
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