Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

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Владимир Путин подписал указ о создании в России межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению", – говорится в указе.

Председателем комиссии назначен бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский, который должен будет представить руководителю администрации президента кандидатов на включение в ее состав.

Целью комиссии является обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, представителей научно-образовательного и культурного сообществ для предотвращения попыток фальсификации истории, сохранения исторической правды и развития соответствующей просветительской деятельности.

Ранее Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.

Документ направлен на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В нем подчеркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества.

