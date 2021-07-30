Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ о создании в России межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению", – говорится в указе.
Председателем комиссии назначен бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский, который должен будет представить руководителю администрации президента кандидатов на включение в ее состав.
Целью комиссии является обеспечение эффективного взаимодействия органов власти, представителей научно-образовательного и культурного сообществ для предотвращения попыток фальсификации истории, сохранения исторической правды и развития соответствующей просветительской деятельности.
Ранее Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России.
Документ направлен на борьбу с фальсификацией мировой истории и развитием русофобских настроений. В нем подчеркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: