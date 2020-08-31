Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"
Коронавирусную инфекцию обнаружили у мэра Краснодара Евгения Первышова. В связи с этим его госпитализировали, сообщает ТАСС.
"Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками. Тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил", – рассказал Первышов в своем Telegram-канале.
Коронавирус у главы Краснодара сопровождают другие симптомы, в связи с этим ему и потребовалось медицинское наблюдение в больнице. Степень тяжести его состояния пока неизвестна, отметили в пресс-службе администрации города.
В Краснодарском крае всего зарегистрировано 11 208 случаев коронавируса. Из них 9 270 человек выздоровели, 182 – скончались.
За последние сутки в России подтвердили 4 993 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 360 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 83 летальных случая. За весь период по России умерли 17 176 человек. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлении 2 405 человек, а за все время – 809 387.
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