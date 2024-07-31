Синоптик Вильфанд: в Москве на следующей неделе может потеплеть до 25 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе к середине следующей недели температура воздуха может подняться до 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что при этом жара до 30 градусов пока не прослеживается.

"Поскольку есть вероятность, что будут и туманы, поэтому вероятность жары пока в тумане", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

По словам Вильфанда, Москва сейчас находится в тылу циклона, поэтому давление будет все время невысокое. Оно приблизится к норме только к третьей пятидневке месяца.

В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода. Фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. До 5 августа включительно будут идти дожди.

К концу первой декады месяца температура воздуха будет выше климатической нормы. Синоптик пообещала, что теплая погода еще вернется в Москву.

