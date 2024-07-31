Программа по лечению аллергии на арахис у детей появилась в Австралии

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В Австралии впервые в мире появилась программа по лечению аллергии на арахис у детей. У них начнут вырабатывать толерантность к аллергену, сообщается на сайте национального центра передового опыта в области аллергии (NACE).

Так, в 10 педиатрических больницах специалисты внедрят пероральную иммунотерапию арахисом, которая подразумевает употребление пациентов малого количества продукта.

"Программа требует от семей долгосрочного обязательства давать своим детям ежедневные дозы арахисового порошка, а также регулярно посещать больницу", – уточнил руководитель программы, доктор Тим Бреттиг.

Программа является бесплатной и рассчитана на 2 года. Она будет доступна для детей до 1 года, у которых выявлена аллергия. При успехе программы правительство страны внедрит ее по всему государству.

По данным центра, в Австралии один из самых высоких показателей детской пищевой аллергии в мире. Арахис не переносят 3,1% детей, две трети из которых не вылечиваются к 10 годам. Общее число аллергиков в стране составляет более 5 миллионов человек.

По мнению исследователей, причиной проблемы является детская диета.

Ранее стало известно, что снизить уровень "плохого" холестерина в крови можно, употребляя в пищу грецкие, кедровые орехи, а также миндаль, фундук, кешью и арахис. Они содержат достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые сводят к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний.

