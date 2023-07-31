Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самыми жаркими днями в столице на этой неделе станут 4 и 5 августа. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"С 31 июля будет прекрасная погода, 1 августа также пройдет практически без осадков. В последующие дни в дневные часы местами возможен небольшой кратковременный дождь. Но при этом на улице будет довольно тепло", – отметила эксперт.

По словам синоптика, столбик термометра в Москве превысит климатическую норму на два-три градуса.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Мы ждем, что 1, 2 и 3 августа максимальная температура в Москве составит 24...26 градусов. В последующие дни – 4 и 5 августа – она приблизится к отметке в +30. Эти два дня будут самыми теплыми на неделе.

Ранее россиянам рассказали, как правильно одеваться в жару. По словам создателя и генерального директора компании-производителя спортивной одежды Виталия Цыганкова, стоит отказаться от темных обтягивающих вещей из синтетики и отдать предпочтение одежде из хлопка. Она будет впитывать влагу и поможет избежать перегрева, пояснил эксперт.

