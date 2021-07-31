МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главное управление МЧС предупредило жителей Московской области о тумане. Об этом сообщается на сайте областного главка ведомства.
По прогнозу синоптиков, погодное предупреждение будет актуально до утра субботы, 31 июля.
"Местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200–500 метров", – заявили в МЧС.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать ПДД и включать противотуманные фары. Кроме того, водителей просили избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.
В свою очередь, пешеходам также советовали быть предельно внимательными.
Ранее власти Москвы рекомендовали городским кафе и ресторанам закрыть летние веранды и укрепить уличные конструкции из-за непогоды.
Также в связи с грозами и ветром столичное управление МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве
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