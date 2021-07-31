МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главное управление МЧС предупредило жителей Московской области о тумане. Об этом сообщается на сайте областного главка ведомства.

По прогнозу синоптиков, погодное предупреждение будет актуально до утра субботы, 31 июля.

"Местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200–500 метров", – заявили в МЧС.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать ПДД и включать противотуманные фары. Кроме того, водителей просили избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

В свою очередь, пешеходам также советовали быть предельно внимательными.

Ранее власти Москвы рекомендовали городским кафе и ресторанам закрыть летние веранды и укрепить уличные конструкции из-за непогоды.

Также в связи с грозами и ветром столичное управление МЧС рекомендовало водителям снизить скорость движения и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.