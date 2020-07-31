Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил их вклад в сохранение культурного многообразия страны.

"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана. Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - говорится в поздравлении.

Мусульмане отмечают Курбан-байрам 31 июля. В столице праздничная молитва пройдет только в одной мечети на проспекте Мира. В Духовном управлении мусульман решили, что из-за коронавируса церемония будет проходить без участия прихожан. Будут организованы онлайн-трансляции из мечетей.