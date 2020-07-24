На Курбан-байрам будут организованы онлайн-трансляции из мечетей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Онлайн-трансляции богослужений из московских мечетей будут организованы в день празднования Курбан-байрама, который выпадает на 31 июля. Мусульман призывают провести этот день дома, чтобы не подвергать себя опасности в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.
Несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ограничения сохраняются в отношении публичных массовых мероприятий.
"Ранним утром 31 июля 2020 года богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также в соответствии с действиями указов мэра Москвы, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Для удобства верующих на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях организуют онлайн-трансляции из мечетей. Так, праздничные богослужения можно будет увидеть в прямом эфире.
Также у верующих есть возможность воспользоваться услугами по дистанционному заказу мяса жертвенного животного, его доставке на дом и раздаче на благотворительность. Забой животных в городской черте Москвы не производится.
В этом году праздник выпадает на 31 июля. Этот день у верующих начинается с праздничных молитв. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей и родственников.
Поскольку не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.
Верующих начали допускать в столичные мечети в июне, но при условии соблюдения масочно-перчаточного режима. Кроме того, ограничено число молящихся.
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