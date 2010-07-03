Москва признана лучшим студенческим городом России

Из российских городов туда также попали Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Учитывались несколько факторов: число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовая доступность, качество жизни, привлекательность для студентов и разнообразие студенческого состава города.
Столица заняла 34-е место. В рейтинге учитывались ответы более 87 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов.
Москва теряет шесть позиций из-за снижения индикатора "Активность работодателей", говорится в релизе. Показатель оценивает возможности трудоустройства после окончания вуза и сравнивает зарплату выпускников в городах по всему миру. Уточняется, что индикатор "Рейтинг местных университетов" стал наиболее успешным для Москвы.
Ранее специализирующийся на теме высшего образования британский журнал Times Higher Education опубликовал свой ежегодный рейтинг лучших вузов планеты. В топ-40 попал МГУ имени Ломоносова. Три первых места достались вузам из США: лидером стал Гарвардский университет, на второй строчке оказался Массачусетский технологический институт, замкнул тройку университет Стэнфорда.
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