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Москва 24

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14:05

Москвичей предупредили о сильном ветре

общество погода

14:05

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье из-за возможного сильного ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 21:00 1 августа, передает Агенство "Москва".

Ранее климатологи назвали август в Москве самым стабильным месяцем лета: вероятность возникновения ураганов и шквалистых ветров небольшая.

При этом заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в первую неделю августа ожидаются низкие температуры, а затем воздух начнет прогреваться. Днем термометры будут показывать до 23 градусов тепла.

Последний же день июля может оказаться самым холодным за месяц. Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +14 градусов, а ночью – до +10. Скорость ветра северо-западного направления составит до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Вместе с тем с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля действует предупреждение о дожде.

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