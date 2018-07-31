Тайное становится явным. Эксперты – о публикации данных налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет размещать на своем сайте информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне.

Ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, а также сведения о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, как затронет бизнес такая мера ФНС.

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Директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ Кирилл Никитин относится к новой инициативе ФНС "позитивно и одновременно с долей осторожности".



"Все будет зависеть от качества данных, количества ошибок и готовности ФНС их оперативно исправлять - в чем мы, зная коллег из ФНС, не сомневаемся, и в чем, тем не менее, в ближайшее время намерены убедиться на практике", - сказал эксперт.

Менее позитивно Никитин относится к "количеству и характеру исключений из правила - то есть компаний, данные по которым раскрываться не будут". Эксперт подчеркнул, что нововведение касается отношений между контрагентами, поскольку государственные структуры и так имеют доступ к необходимой информации.



Кирилл Никитин Директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ "Прозрачность в отношениях бизнеса, обеспечиваемая большей открытостью данных, должна работать в обе стороны, а не так, чтобы крупнейшие налогоплательщики, которые и так имеют целый ряд налоговых преимуществ, узнали о своих контрагентах из МСП все, а сами в ответ оставались для них по-прежнему куда менее прозрачными"



По словам эксперта, у крупного бизнеса больше ресурсов и возможностей для сбора информации и оценки контрагентов. Среди налоговых преимуществ крупного бизнеса Никитин выделил "улучшенное администрирование, доступ к горизонтальному мониторингу и ускоренному возврату НДС, к режиму КГН (консолидированная группа налогоплательщиков)".

"Защищать, как известно из основ экономической теории, в том числе большими требованиями по открытости, нужно более слабых, не наоборот, а асимметричность информации в экономике всегда приводит к неэффективности", - подчеркнул эксперт.

Прозрачность бизнеса

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Директор Центра развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко отмечает, что такая прозрачность "соответствует международной практике".

"В некоторых странах в мире практикуется обнародование таких данных у компаний. Так или иначе другие налогоплательщики могут получить такую информацию. То есть это определенный элемент прозрачности ведения бизнеса", - считает Корниенко.

По ее словам, обнародование таких данных будет способствовать бизнесу получать и анализировать информацию о партнерах, чтобы понимать, насколько это надежный контрагент. "Если вы ведете бизнес без схем по уклонению, а у вашего партнера множественные штрафы, вы задумаетесь, нужно ли вам иметь такого партнера, если у вас есть выбор. Это полезная информация", - отмечает эксперт.



Вместе с тем, по мнению Корниенко, обнародование такой информации может способствовать "элементам рейдерства". "Эту болезнью мы не изжили. Многие проверки могут быть спровоцированы не вашим стилем ведения бизнеса, а тем, что кому-то приглянулся ваш бизнес и он упорно хочет заставить вас продать его по интересующей его цене", - пояснила Корниенко. В целом, как отмечает эксперт, в результате такого раскрытия информации у бизнеса будет ответственность перед обществом.

Неэффективная мера





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Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что такая мера может оказаться контрпродуктивной. "В моем представлении, существенных изменений не будет: уже устоялась у нас система, при которой люди, занимающиеся малым бизнесом, пытаются нарушать налоговые правила. Смысла в этом нововведении я не вижу", - считает Гринберг.

"Если вы с партнерами договорились о сделке, которая выгодна обеим сторонам, какое это имеет значение, платит он налоги или не платит? Вывешивать на доску позора... Я считаю, что это контрпродуктивно и не имеет особого смысла. Нужно создавать условия для малого и среднего бизнеса. А если сначала увеличивается налоговое бремя, люди будут пытаться уходить от этого, чтобы бремя было более легким, а потом их начинать шерстить. Обычная практика у нас, но я не думаю, что это полезная вещь", - заключил эксперт.

Евгения Маркова