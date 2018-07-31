ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные о бизнесе

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
Информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, ФНС начнет публиковать в интернете с 1 августа, передает РИА Новости.
Федеральная налоговая служба планирует раскрывать информацию о налогоплательщиках через специальный сервис на своем сайте "Прозрачный бизнес". Предполагается, что бизнесменам будет удобно проверить партнеров, не пользуются ли они "серыми" схемами для ухода от уплаты налогов и не являются ли "однодневками".
Нововведение, в основном, коснется малого и среднего бизнеса.
В августе налоговики обнародуют сведения о численности работников организаций и информацию о применяемых налоговых режимах.
Сообщается, что публикация данных будет происходить поэтапно. Ведомство планирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.
В список публикаций предполагалось включить и сведения о налоговых правонарушениях и решениях о привлечении к ответственности, также информацию об уплаченных суммах страховых взносов.
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