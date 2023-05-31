В России предложили закрепить на законодательном уровне понятие "фермерский продукт"

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Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий предложила закрепить понятие "фермерский продукт" на законодательном уровне. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания правкомиссии.

"Предлагается рассмотреть законодательное закрепление понятия "фермерский продукт", чтобы пресечь потенциальное введение потребителя в заблуждение", – цитирует ее РИА Новости.

В ходе заседания также было предложено продвигать данную категорию продуктов в системе госзакупок для детского и школьного питания и подключить фермеров к торговле продукцией на маркетплейсах. Участники мероприятия считают, что таким образом можно будет поддержать малый и средний бизнес в секторе агропромышленности.

Абрамченко напомнила, что Минсельхоз заключил соглашение с компаниями Ozon и "Яндекс", согласно которому предпринимателям будет оказано содействие в реализации продуктов онлайн. Крупнейшим маркетплейсом в сфере сельскохозяйственной продукции она назвала платформу Россельхозбанка.

Вместе с тем вице-премьер обратила внимание на другие меры поддержки фермеров, в числе которых субсидии на хранение, транспортировку товаров, льготные инвестиционные кредиты и другие.

Ранее новосибирские фермеры попросили правительство РФ отменить новые правила утилизации навоза. Из обращения следовало, что предприниматели не в силах выполнить требования по инфраструктуре, содержащиеся в новом регламенте. Согласно их расчетам, для создания специальных площадок требовалось 14 миллиардов рублей.

