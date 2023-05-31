Москвичам рассказали о погоде 31 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 31 мая, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщил, что купальный сезон в этом году в Москве задержится. Он пояснил, что вода в столичных водоемах не прогревается из-за холодных ночей.

До этого Вильфанд также заявил, что в первую субботу июня в Москве может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы.

