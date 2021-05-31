Глава "Совета матерей" Буцкая рассказала, как получить повышенное пособие на детей

Фото: Анна Никитина
Глава общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая рассказала о работе по предоставлению выплат малообеспеченным неполным семьям с детьми от 3 до 7 лет, которая ведется при участии экспертов организации.
По словам Буцкой, в данном направлении удалось достичь позитивных сдвигов.
"Мы добились адресной помощи нуждающимся. Пособия не начисляются вслепую, учитывается реальное положение семьи. Упростился механизм подачи заявки. Теперь достаточно заполнить анкету на сайте госуслуг и дождаться решения по вашему вопросу", – сказала Буцкая.
Она уточнила, что базовый размер пособия на ребенка составляет 50% прожиточного минимума, однако с апреля остро нуждающиеся могут рассчитывать на 75 и 100%. Для этого заявитель должен точно описать свою жизненную ситуацию.
Ранее Буцкая поддержала создание алиментного фонда в России. По ее словам, он поможет одиноким родителям содержать детей, пока приставы ищут должников. Также "Совет матерей" предлагает решить вопрос с алиментным минимумом.
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