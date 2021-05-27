Председатель "Совета матерей" Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца

Фото: Москва 24/Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая подвела итоги первых двух месяцев работы столичной общественной приемной. За это время специалисты помогали горожанам в решении различных бюрократических вопросов.

"После открытия приемной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи", – заявила она.

Среди тех, кто получил помощь, – ветеран труда и труженик тыла Бабина Вера, ветеран труда Анатолий Гранев. Кроме того, по просьбе местных инвалидов общественная приемная поспособствовала ремонту подъемника на Реутовской улице.

Уточняется, что совет занимается не только адресной помощью. Так, в мае Буцкая выступила за суммирование льгот пенсионеров: вместо одной льготы они должны получать несколько.

За два месяца в "Совет матерей" обращались не только пенсионеры. Например, его специалисты помогли женщине, в одиночку воспитывающей двух сыновей с ДЦП. Для нее приобрели эвакуационное кресло, с помощью которого она сможет выбираться со своими детьми на прогулки.

Общественная приемная открылась в Москве в конце марта в районе Текстильщики. Буцкая тогда пояснила, что "Совет матерей" является волонтерской организацией, которая в первую очередь помогает родителям знать свои права и в то же время способствует получению гражданами предусмотренных законом льгот.

