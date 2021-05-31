Певцов и творческие коллективы СВАО пригласили москвичей поучаствовать в флешмобе

Фото: Кирилл Журавок

Народный артист, общественный деятель Дмитрий Певцов и творческие коллективы северо-востока Москвы записали клип на песню композитора Марка Минкова на стихи Вероники Тушновой "А знаешь, все еще будет!".

Идея сделать совместный клип была предложена Дмитрию Певцову на встрече с семейным творческим коллективом "Раздолье". В апреле началась работа в студиях Москвы, завершить клип удалось ко Дню защиты детей.

"Порой вот так, за чаем и плюшками, рождается прекрасная идея, – рассказал Певцов. – У нас в Москве так много творческих людей, мы с коллективом "Певцовъ-оркестр" решили поддержать ребят. Получился, на мой взгляд, настоящий гимн оптимизма и веры в лучшее! Сегодня важно быть вместе, смотреть друг другу в глаза, а не в экран смартфона".

Музыкант, композитор, продюсер проектов "МУЗЫКАВМЕСТЕ" и "10 песен атомных городов" Тимур Ведерников считает важным социальный эффект проекта.

Участники проекта – семейный творческий коллектив "Раздолье", музыкально-эстетический центр "Аллегро", вокальный коллектив "Форте", хор ветеранов "Сувенир", концертная студия GALA STAR, вокальная студия "Голоса" ГБУ ЦДиС "Юность" и студия мюзикла Nordland.

Участники проекта призывают всех присоединиться к музыкальному флешмобу. Для этого надо выложить в соцсети видео с фрагментом этой песни и поставить хештег #ДеньЗащитыДетейСВАО.

Ранее Дмитрий Певцов посетил школу № 1573 в столичном районе Лианозово в рамках проекта "Встречи с интересными людьми". Актер отметил важность проявления патриотизма не только в любви к Родине, но и к своим ближним.