В России выявили 8 475 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России подтвердили 8 475 новых случаев COVID-19. При этом в 1 122 (13,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 2 614 случаев, на Санкт-Петербург – 822, на Московскую область – 752, на Ростовскую область – 176, на Воронежскую область – 143, Нижегородскую область – 141, на Иркутскую область – 112, Саратовскую область – 109, на Республику Саха (Якутия) – 100.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 071 917 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва.

За последние сутки в стране умерли 339 человек с COVID-19, за весь период пандемии скончался 121 501 человек. За минувшие 24 часа выписали 6 715 человек, за все время – 4 684 585.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация и соблюдение профилактических мер способны снизить вероятность мутации коронавируса. В ведомстве уточнили, что на данный момент значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни, не обнаружено. Однако если такие появятся, то состав вакцин можно будет изменить для защиты от них.

