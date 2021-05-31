Россияне назвали необходимую для достойного содержания ребенка сумму

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Более трети россиян считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо от 15 до 30 тысяч рублей в месяц, еще 33% оценили затраты на это в 30–50 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провел банк "Открытие", сообщает РИА Новости.
Сумму от 50 до 100 тысяч рублей в месяц назвал каждый пятый россиянин, принявший участие в исследовании, около 8% респондентов заявили, что для достойного содержания ребенка необходимо более 100 тысяч рублей, 6% граждан ответили, что хватит и 15 тысяч рублей.
В опросе участвовала 1 тысяча россиян – жители городов с населением более 100 тысяч человек.
Ранее россияне назвали уровень желаемого месячного заработка. Уровень необходимых доходов отличался в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга – 102 тысячи рублей.
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