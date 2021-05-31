Россиян предупредили о новой схеме обмана при приеме на работу

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, а затем обманным способом выводят средства с личных счетов. Об этом рассказали в компании Bi.Zone.
По словам экспертов, в процессе фиктивного трудоустройства мошенники заставляют открыть новый счет в банке, который нужен якобы для дальнейшей работы, просят подключить дистанционное банковское обслуживание или передать все данные злоумышленникам для перевода зарплаты.
"Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут", – приводит слова директора по противодействию мошенничеству BI.Zone Антона Окошкина РИА Новости.
Он также добавил, что в некоторых случаях злоумышленники могут оформить кредит на имя жертвы.
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