Россиян предупредили о новой схеме обмана при приеме на работу

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Сначала злоумышленники предлагают людям высокооплачиваемую работу, а затем обманным способом выводят средства с личных счетов. Об этом рассказали в компании Bi.Zone.

По словам экспертов, в процессе фиктивного трудоустройства мошенники заставляют открыть новый счет в банке, который нужен якобы для дальнейшей работы, просят подключить дистанционное банковское обслуживание или передать все данные злоумышленникам для перевода зарплаты.

"Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут", – приводит слова директора по противодействию мошенничеству BI.Zone Антона Окошкина РИА Новости.

Он также добавил, что в некоторых случаях злоумышленники могут оформить кредит на имя жертвы.

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