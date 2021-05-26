Жители России рассказали, зачем открывают электронные письма от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чаще всего граждане РФ открывают электронные письма от мошенников из-за жажды быстро разбогатеть, а также желания "бесплатных удовольствий" и в силу обычного любопытства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.
"Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией открытия россиянами мошеннических писем. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", – уточнили специалисты.
Кроме того, еще одним мотивом является срочный характер сообщения – так ответили 38% респондентов, также 35% потенциальных вероятных жертв открывают письма из-за страха.
Эксперты уточнили, что в письмах, которые мотивируют к быстрому заработку, жертве предлагают бесплатно или по минимальной цене заказать необходимый для нее товар. Страх преобладает в письмах якобы компрометирующего характера, в случае когда злоумышленник пишет, что у него есть личные данные жертвы. Поэтому для предотвращения их распространения необходимо отправить ему определенную сумму в биткойнах.
Ранее специалисты определили график работы российских телефонных мошенников. Удалось выяснить, что злоумышленники ходят на обед и отдыхают в майские праздники.
До этого сообщалось, что новый ресурс для борьбы с мошенниками под названием "Мышеловка" начнет работу в России. По словам специалистов, платформа даст возможность жертвам мошенников сообщать об обмане. При этом собранные данные будут отправлять в Центробанк и правоохранительные органы.
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